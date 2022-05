Ciné-concert, Le philharmonique de la Roquette Museon Arlaten – musée de Provence, 14 mai 2022 23:30, Arles.

Nuit des musées Ciné-concert, Le philharmonique de la Roquette Museon Arlaten – musée de Provence Samedi 14 mai, 21h30, 22h30, 23h30

ciné-concert, musique et projection

Dans la cour, le Philharmonique de la Roquette accompagne en musique la projection du film “les fiancées en folie” de Buster Keaton, pimenté en live par la palette graphique d’Olivier Durand

Fondé par le poète Frédéric Mistral, le Museon Arlaten – musée de Provence rouvre ses portes au public après 11 ans de fermeture et une rénovation orchestrée par l’architecte Michel Bertreux , avec la complicité de Monsieur Christian Lacroix. Ce musée d’ethnologie propose un lien entre l’héritage de la culture provençale et la modernité de ce territoire.

Gare d’Arles , parkings des Lices

http://www.museonarlaten.fr/

Gare d’Arles, Lices car parks Saturday 14 May, 21:30, 22:30, 23:30

Founded by the poet Frédéric Mistral, the Museon Arlaten – Museum of Provence reopens its doors to the public after 11 years of closure and a renovation orchestrated by the architect Michel Bertreux , with the complicity of Mr Christian Lacroix. This ethnology museum offers a link between the heritage of Provençal culture and the modernity of this territory. hearing impairment;visual impairment

En el patio, la Filarmónica de la Roquette acompaña con música la proyección de la película “las novias en locura” de Buster Keaton, condimentada en vivo por la paleta gráfica de Olivier Durand

Sábado 14 mayo, 21:30, 22:30, 23:30

29 rue de la république 13200 Arles 13200 Arles Provence-Alpes-Côte d’Azur