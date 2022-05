CINÉ-CONCERT ” LE MONDE PERDU” Condette Condette Catégorie d’évènement: Condette

1 rue de la source Condette Pas-de-Calais Condette Quand on aime autant le cinéma que la musique le ciné-concert devient un peu le Graal.

Sur la scène du théâtre élisabéthain du château d’Hardelot redécouvrez “Le Monde Perdu” d’après Arthur Conan Doyle en ciné-concert avec l’orchestre symphonique du conservatoire du Boulonnais. Les 50 musiciens de l’orchestre revisiteront cette aventure palpitante, trésor du cinéma muet ! Une séance unique et exceptionnelle à ne pas manquer!

Réservation auprès du château d’Hardelot. Ouverture de la billetterie 15 jours avant l’évènement.

12 Juin à 16h00 1 rue de la source Condette

