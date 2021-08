Aucamville Cinéma Jean Marais Aucamville CINE-CONCERT : Le mécano de la générale Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’évènement: Aucamville

Dans le cadre du festival « Histoires de cinéma » Ciné concert organisé par la mairie d’Aucamville en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse et le cinéma Jean Marais. Musique jouée en direct par Raphaël Howson (piano), Quentin Ferradou (percussions) et Adrien Rodriguez (contrebasse). Synopsis : Le film le plus connu de Buster Keaton. Pendant la guerre de Sécession, Buster se fait dérober la « Générale » (sa locomotive). S’engage alors une course-poursuite délirante durant laquelle Keaton enchaîne des prouesses acrobatiques plus impressionnantes les unes que les autres. Tarifs : 5,30 € / 4 € (moins de 14 ans) + D’infos sur le festival : www.lacinemathequedetoulouse.com

Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville

