Ciné-concert Le Livre de la jungle Salle Jacques Brel Étrépagny, samedi 10 février 2024.

Ciné-concert Le Livre de la jungle Salle Jacques Brel Étrépagny Eure

Dans le cadre de sa tournée, l’orchestre de l’Opéra de Rouen propose de pénétrer dans la jungle et ses mystères avec la nouvelle création de Marc-Olivier Dupin qui mêle musique, récit et illustrations.

Prenez votre baluchon et venez explorer l’univers palpitant de la jungle. Voici Shere Khan le tigre boiteux, Akela le vieux loup, Hati l’éléphant gardien des légendes et, bien sûr, Bagheera et Baloo, les amis de Mowgli.

Marc-Olivier Dupin promène sa partition dans l’imaginaire de Kipling et nous transmet l’universalité de cette fable qui nous parle d’identité, de droit à la différence et de lois humaines. Les magnifiques illustrations de Maurice de Becque, datant du début du XXe siècle, accompagnent le voyage.

Durée 1h sans entracte

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 18:00:00

fin : 2024-02-10 19:00:00

Salle Jacques Brel 1 rue Jacques Brel

Étrépagny 27150 Eure Normandie ecole.musique.etrepagny@gmail.com

