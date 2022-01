Ciné-concert Le Grand Bleu Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Finistère

Ciné-concert Le Grand Bleu Brest, 12 mai 2022, Brest. Ciné-concert Le Grand Bleu 140 boulevard de Plymouth 29200 Brest 140 Boulevard de Plymouth Brest

2022-05-12 20:00:00 – 2022-05-12 140 boulevard de Plymouth 29200 Brest 140 Boulevard de Plymouth

Brest Finistère Brest Le Grand Bleu en ciné-concert le 12 mai 2022 à Brest Arena, interprété sur scène par Eric Serra et ses musiciens. Le 11 mai 1988, Le Grand Bleu de Luc Besson sortait au cinéma. Pour célébrer les 30 ans du film, deux représentations exceptionnelles ont eu lieu à La Seine Musicale 2018 (complet). Fort de ce succès, le ciné-concert du Grand Bleu partira pour la première fois en tournée en France, Belgique et Suisse ! Eric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu’ils interprètent sur scène à l’identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive exceptionnelle. Tarifs : de 40 à 73€ +33 2 29 00 74 30 https://brestarena.fr/fr/billetterie/grand-bleu-cine-concert Le Grand Bleu en ciné-concert le 12 mai 2022 à Brest Arena, interprété sur scène par Eric Serra et ses musiciens. Le 11 mai 1988, Le Grand Bleu de Luc Besson sortait au cinéma. Pour célébrer les 30 ans du film, deux représentations exceptionnelles ont eu lieu à La Seine Musicale 2018 (complet). Fort de ce succès, le ciné-concert du Grand Bleu partira pour la première fois en tournée en France, Belgique et Suisse ! Eric Serra et ses musiciens nous invitent à redécouvrir cette œuvre incontournable du cinéma français, qu’ils interprètent sur scène à l’identique pendant la projection du film, pour une expérience immersive exceptionnelle. Tarifs : de 40 à 73€ 140 boulevard de Plymouth 29200 Brest 140 Boulevard de Plymouth Brest

