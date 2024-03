Ciné-concert Le fils de Zorro grand théâtre d’albi Albi, vendredi 15 mars 2024.

Ciné-concert Le fils de Zorro Pour la 3e année consécutive, le Rotary Albi Lapérouse organise un ciné-concert au profit d’une cause remarquable : l’association Oz’moov qui œuvre pour la mixité handis/valides par le sport » Vendredi 15 mars, 20h00 grand théâtre d’albi Prix du billet : 15 € 10 Euros pour les étudiants et jeunes de moins de 15 ans

piano en direct et classique du cinéma d’aventure

Pour la troisième année consécutive, le Rotary Albi Lapérousehttps://www.facebook.com/RotaryAlbiLaperouse/ organise un ciné-concert au profit d’une cause qui lui tient à cœur.

« Cette année, c’est au bénéfice de l’association Oz’moov qui œuvre pour la mixité handis/valides par le sport »

Le film est un classique de cape et d’épée : « Don X, le fils de Zorro », rôle tenu par la star du muet, Douglas Fairbanks, jamais doublé dans ses cascades.

Au piano,Michel Lehmann accompagne la projection et joue notamment Mendelssohn et Schumann, des musiques toniques et dynamiques qui rythment ce film d’aventure tous publics.

grand théâtre d'albi place de l'amitie entre les peuples 81000 Albi

