Toulouse Haute-Garonne Une tragédie déguisée en film d’horreur. Sous le masque de la monstruosité, la solitude d’un homme. Un classique de l’horreur muette. Deux trous à la place des yeux. Une peau de parchemin. Et pas de nez. Voilà le fantôme qui hante l’opéra, personnage mythique littéralement incarné par le génial Lon Chaney. Sa silhouette hante les coulisses du cinéma comme celle de Nosferatu glisse encore derrière l’écran. Il joue de la voix pour montrer la voie à une jeune cantatrice dont il s’éprend. Il porte le masque de la mort ; rouge. Mais au bal démasqué, c’est bien en Méphistophélès qu’il se voit, quand déjà sa Faust fantasmée le renvoie… Séance accompagnée par Vannina Santoni (soprano) et Thierry Escaich (orgue) Rupert Julian. 1925. USA. 93 min. Teinté. Muet. Numérique. Intertitres anglais sous-titrés français.

En partenariat avec le Théâtre du Capitole dans le cadre des Nuits d'été au Capitole

