CINÉ-CONCERT : LE BALLON ROUGE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

CINÉ-CONCERT : LE BALLON ROUGE Sarrebourg, 4 mai 2022, Sarrebourg. CINÉ-CONCERT : LE BALLON ROUGE Espace Le Lorrain 43 avenue Poincaré Sarrebourg

2022-05-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-05-04 22:00:00 22:00:00 Espace Le Lorrain 43 avenue Poincaré

Sarrebourg Moselle Sarrebourg Mercredi 4 mai 2022 à 20h00, ciné-concert avec projection du film d’A. Lamorisse, « Le Ballon Rouge », sublimé par la musique d’Etienne Meyer, par les solistes des « Traversées baroques ». Représentation tout public. L’histoire : Paris, 1950 : Pascal, un bambin de 6 ans, libère un ballon rouge accroché à un réverbère. Ce ballon se met à le suivre partout où il va, devenant ainsi son ami. Cette étonnante complicité suscite la curiosité, puis la jalousie des plus grands, qui cherchent à s’approprier ce ballon apprivoisé. Pass vaccinal dès 16 ans, pass sanitaire pour les 12-15 ans. Renseignements/réservation : 03 87 23 99 71 – alain.pacquier@gmail.com; Billetterie : site internet. alain.pacquier@gmail.com +33 3 87 23 99 71 https://www.rencontres-saint-ulrich.com/ Libre de droits – Bru-nO pour Pixabay

Espace Le Lorrain 43 avenue Poincaré Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-02-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Espace Le Lorrain 43 avenue Poincaré Ville Sarrebourg lieuville Espace Le Lorrain 43 avenue Poincaré Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

CINÉ-CONCERT : LE BALLON ROUGE Sarrebourg 2022-05-04 was last modified: by CINÉ-CONCERT : LE BALLON ROUGE Sarrebourg Sarrebourg 4 mai 2022 Moselle Sarrebourg

Sarrebourg Moselle