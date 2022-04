Ciné concert : Laurel et Hardy – Premiers coups de génie Cinéma L’Autan Ramonville-Saint-Agne Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne

Ciné concert : Laurel et Hardy – Premiers coups de génie Cinéma L’Autan, 25 avril 2022, Ramonville-Saint-Agne. Ciné concert : Laurel et Hardy – Premiers coups de génie

Cinéma L’Autan, le lundi 25 avril à 16:00

Résumés : ——— ### Œil pour œil (1929) : Laurel et Hardy vendent des sapins de Noël en plein mois d’août. Ils doivent faire face à un client irascible… ### La Bataille du siècle (1927) : Avec Oliver Hardy comme manager, Stan Laurel affronte un boxeur féroce sur un ring. Le lendemain, les deux compères provoquent une gigantesque bataille de tartes à la crème… ### Vive la liberté (1929) : Evadés de prison, Laurel et Hardy tentent de trouver un endroit tranquille pour échanger leur pantalon… Bande annonce : ————— [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590145&cfilm=281618.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19590145&cfilm=281618.html) —————————————————————————- Un programme de 3 courts métrages par Leo McCarey , James W. Horne , Clyde Bruckman. Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T16:00:00 2022-04-25T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Ramonville-Saint-Agne Autres Lieu Cinéma L'Autan Adresse place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ville Ramonville-Saint-Agne lieuville Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Departement Haute-Garonne

Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ramonville-saint-agne/

Ciné concert : Laurel et Hardy – Premiers coups de génie Cinéma L’Autan 2022-04-25 was last modified: by Ciné concert : Laurel et Hardy – Premiers coups de génie Cinéma L’Autan Cinéma L'Autan 25 avril 2022 Cinéma L'Autan Ramonville-Saint-Agne RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne