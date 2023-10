Ciné-concert : L’ancienne loi musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris, 5 décembre 2023, Paris.

Le mardi 05 décembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. payant

20 € / 15 € (réduits, Amis du mahJ et adhérents du centre Medem) / 10 € (moins de 30 ans)

*moins de 26 ans, allocataires de minima sociaux,

demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap (accompagnateur gratuit

– demander une place gratuite à handicaps@mahj.org), mutilés de guerre, sur

présentation d’un justificatif en cours de validité

La projection de ce film muet est accompagnée par la violoniste Klezmer renommée Alicia Svigals et par le compositeur Donald Sosin au piano. L’ancienne Loi est un jalon du cinéma de Weimar et un exemple exceptionnel de la contribution créative des cinéastes juifs dans l’Allemagne des années 1920.

Film muet d’Ewald André Dupont Allemagne, 1923

Accompagnement musical : Alicia Svigals (violon) et Donald Sosin (piano)

En 1860, dans un village de Galicie, le jeune Baruch, fils de rabbin, se découvre une passion pour le théâtre et rêve de partir à Vienne. Bravant le refus catégorique de son père et rompant avec la loi juive en même temps qu’avec les siens, il rejoint une troupe de comédiens itinérants. Devenu un comédien célèbre, Baruch reste habité par la nostalgie, et tente de renouer avec sa famille.

musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du temple 75003 Paris

© Ernst Deutsch et Avrom Morewsky The Ancient Law – Ernst Deutsch et Avrom Morewsky