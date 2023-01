CINÉ CONCERT La fête Sauvage avec Les Percussions de Strasbourg Valence Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Valence

CINÉ CONCERT La fête Sauvage avec Les Percussions de Strasbourg Valence, 25 janvier 2022, Valence . CINÉ CONCERT La fête Sauvage avec Les Percussions de Strasbourg 36 bd du Général de Gaulle LUX Scène nationale de Valence Valence Drôme LUX Scène nationale de Valence 36 bd du Général de Gaulle

2022-01-25 20:15:00 20:15:00 – 2022-01-25 21:45:00 21:45:00

LUX Scène nationale de Valence 36 bd du Général de Gaulle

Valence

Drôme EUR La musicienne et performeuse Lucie Antunes s’entoure des Percussions de Strasbourg pour accompagner la projection du documentaire animalier La Fête Sauvage, réalisé par Frédéric Rossif en 1976. Immense succès à sortie, ce film est une ode au vivant ! +33 4 75 82 44 15 https://lux-valence.com/evenement/la-fete-sauvage/ LUX Scène nationale de Valence 36 bd du Général de Gaulle Valence

dernière mise à jour : 2022-12-28 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drôme LUX Scène nationale de Valence 36 bd du Général de Gaulle Ville Valence lieuville LUX Scène nationale de Valence 36 bd du Général de Gaulle Valence Departement Drôme

Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

CINÉ CONCERT La fête Sauvage avec Les Percussions de Strasbourg Valence 2022-01-25 was last modified: by CINÉ CONCERT La fête Sauvage avec Les Percussions de Strasbourg Valence Valence 25 janvier 2022 36 bd du Général de Gaulle LUX Scène nationale de Valence Valence Drôme Drôme Valence

Valence Drôme