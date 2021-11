Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis Hérault, Saint-André-de-Sangonis CINE-CONCERT » LA CHATTE DES MONTAGNES » Saint-André-de-Sangonis Saint-André-de-Sangonis Catégories d’évènement: Hérault

Saint-André-de-Sangonis Hérault Saint-André-de-Sangonis 2 2 EUR Ciné-concert le samedi 11 décembre : « La chatte des montagnes » (1921, Ernst Lubitsch)

A 18h30 salle des fêtes de Saint-André-de-Sangonis Une comédie romantique fantasmagorique et totalement débridée accompagnée par Virgile Goller (accordéon) et Nazim Moulay (batterie).

Tarifs : 2€ (- de 16 ans) / 6€ (adhérents) / 8€

