Ciné concert : King Kong Maison de l’étudiant Marta Pan, 14 avril 2022, Guyancourt. Ciné concert : King Kong

Maison de l’étudiant Marta Pan, le jeudi 14 avril à 18:00

Trois musiciens relèvent l’extravagant défi de créer sur scène la partition musicale d’un film qui n’est pas muet ! Monument du 7e Art, King Kong sorti en 1933, figure parmi les trésors des premiers films parlants. Chacun a en tête la scène mythique du gorille géant lancé à l’assaut de l’Empire State Building ! Le metteur en scène et musicien Joachim Latarjet s’empare de ce chef-d’oeuvre du cinéma pour une recréation en direct d’une bande originale rock aux accents pop épique et psychédélique. Avec ses deux complices, il s’amuse avec la bande-son, les dialogues et les sous-titres. À grand renfort de claviers, batterie, guitare, basse, trombone, daxophone et autres instruments, les trois acolytes mettent subtilement en musique la distance qui nous sépare des tout premiers spectateurs du film. Il fallait bien cela pour redonner vie au Roi Kong, ce géant du cinéma dont l’histoire commence, étrangement, par le tournage d’un film… muet ! _En partenariat avec L’Onde espace culturel_

Entrée libre

Un ciné-concert rock qui décoiffe à l’UVSQ en jouant malicieusement avec les codes du cinéma. Maison de l’étudiant Marta Pan 1, allée de l’astronomie 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines

2022-04-14T18:00:00 2022-04-14T20:00:00

