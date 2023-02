Ciné-concert jeune public:: the Bear Oco Wintzenheim, 4 février 2023, Wintzenheim Wintzenheim.

Ciné-concert jeune public:: the Bear Oco

2 avenue de Lattre de Tassigny Wintzenheim Haut-Rhin

2023-02-04 15:00:00 – 2023-02-04 15:35:00

Wintzenheim

Haut-Rhin

Wintzenheim

EUR C’est l’histoire d’une rencontre extraordinaire, entre une petite fille et un ours polaire, mise en musique et orchestrée par le tandem Oco. Tiré du livre de R. Brigg et réalisé par la même équipe que le court métrage mondialement connu “The Snowman”, le film d’animation “The Bear”, au graphisme singulier, est un savant mélange d’humour, de poésie et de bienveillance, où le duo offre un spectacle captivant dans la grâce et l’émotion. Un voyage onirique qui parle d’amitié et de respect de la nature. Petits et grands, ouvrez grand vos yeux et laissez-vous envoûter.

Distribution : Cyril Catarsi ou Jérôme Raphose (guitare, chant, bruitages) et Violet Arnold ou Juliette Mollero (chant, clavier, bruitages)

Production et diffusion : Traffix Music

Co-production : La Nouvelle Vague

Soutien : CNM

+33 3 89 27 94 93

