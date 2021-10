CINÉ CONCERT JEUNE PUBLIC – BIG AND TINY : GIRAFES OU HÉRISSONS Les Garennes sur Loire, 22 décembre 2021, Les Garennes sur Loire.

CINÉ CONCERT JEUNE PUBLIC – BIG AND TINY : GIRAFES OU HÉRISSONS 2021-12-22 16:00:00 – 2021-12-22 Espace Aimé Moron 2 Chemin des Deux Moulins

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire Les Garennes sur Loire

EUR 4 De tout petits hérissons ou de très grandes girafes. A moins que ce ne soit le contraire. Ici, on rencontre un hérisson qui partage son butin, un deuxième qui cherche l’âme soeur, on assiste à un ballet aquatique de girafes quand une autre provoque l’attraction dans une fête foraine.

Burlesques ou poétiques, ces cinq courts métrages couvrent tout un panel de textures, de techniques et d’histoires et nous font voir la vie en grand, accompagnés sur scène par deux musiciens !

5 films d’animation :

“Le Petit Hérisson partageur”, de Marjorie Caup

“5m80”, de Nicolas Deveaux – “Ghirafa”, d’Anastasiya Sokolova

“The Tie”, de an Vrombaut

“Hedgehug”, de Dan Pinto

Billet en vente à partir du 1er décembre 2021.

Venez assister au ciné concert Big And Tiny : girafes ou hérissons à l’Espace Aimé Moron !

+33 2 41 91 90 09

