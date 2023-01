Ciné concert jeune public : « Animalia » Marseille 4e Arrondissement, 18 mars 2023, Marseille 4e Arrondissement .

Ciné concert jeune public : « Animalia »

Boulevard De Montricher Muséum d’Histoire Naturelle Palais Longchamp Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard De Montricher

2023-03-18 – 2023-03-18

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard De Montricher

Marseille 4e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

EUR Animalia mêle films d’animation chinois vintage et musiques actuelles. Les atmosphères joyeuses ou poétiques, les ritournelles et gimmicks réalisés à partir de claviers, percussions, ukulélé, trompette et samples s’allient avec justesse à l’univers graphique, véritable hommage à une nature luxuriante et à un bestiaire étoffé.



Avec des sonorités post-rock, folk, indie ou électroacoustiques, ils emportent petits et grands dans l’univers de ces fables inspirées de la philosophie chinoise ancestrale pour un résultat captivant



Concert en partenariat avec le Festival International Music & Cinéma Marseille.

Dans le cadre de Muséique / Marseille Concerts



Pour toutes et tous à partir de 8 ans – durée 1h

Sur réservation au 04 91 14 59 55

Programmation ciné concert jeune public liée à l’exposition « Les plus belles photographies de la vie sauvage de la National Geographic ». Rendez-vous au Muséum d’Histoire Naturelle.

https://musees.marseille.fr/museum-dhistoire-naturelle-de-marseille-mhnm-0

Muséum d’Histoire Naturelle Boulevard De Montricher Marseille 4e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-12-06 par