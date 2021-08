Villeneuve-d'Ascq Ferme d'en Haut Nord, Villeneuve-d'Ascq Ciné-concert Jazz « Visages d’enfants » Ferme d’en Haut Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Ciné-concert Jazz « Visages d’enfants » Ferme d’en Haut, 16 décembre 2021, Villeneuve-d'Ascq. Ciné-concert Jazz « Visages d’enfants »

Ferme d’en Haut, le jeudi 16 décembre à 20:00

**Ciné-concert Jazz « Visages d’enfants »** Dans le cadre des Melting Jazz days 2020, ce ciné-concert est proposé par Sous Ecran 59 et le collectif de jazz Musiconoclast’ Orchestra (conservatoire de Tourcoing). Le film Visages d’enfants (Jacques Feyder, 1923), œuvre saluée par la critique comme innovante sur les souffrances de l’enfance, sera accompagnée d’une composition originale. Les Melting jazz days promeuvent le jazz régional via les Fabriques culturelles de la métropole lilloise. Réservations au 03 20 61 01 46

Tarifs : 8 et 5 €, sur présentation du pass sanitaire

« Visages d’enfants » par Sous Ecran 59 à la Ferme d’en Haut jeudi 16 décembre 2021 à 20h Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Ferme d'en Haut Adresse 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Ferme d'en Haut Villeneuve-d'Ascq