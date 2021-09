Ciné-concert Images d’enfances DARWIN,l’Eco-Système de la caserne niel, 30 septembre 2021, Bordeaux.

Ciné-concert Images d’enfances

DARWIN, l’Eco-Système de la caserne niel, le jeudi 30 septembre à 19:45

La Mémoire de Bordeaux Métropole et l’Université Bordeaux Montaigne organisent un ciné-concert Images d’enfances, réalisé à partir de films de familles mis à disposition des étudiants du Master Cinéma – Documentaire et archives. Le groupe SUNLESS PIER, créé pour l’évènement par Vincent Brongniart et Janny Bouchouit, anciens étudiants du Master, interprétera en direct la composition musicale. *Présentation du passe sanitaire obligatoire* PROGRAMME COMPLET 19h45 Lancement de la soirée 20h-21h Chant, reprise et improvisation par les élèves de la licence Musiques actuelles, Jazz et Chanson de l’Université Bordeaux Montaigne 21h-22h Projection plein air des films suivants et composition musicale de Sunless Pier en direct L’impresario d’Adélie Dahirel, Emilie Beyssac Cywinska, Doriane Conti et Nima Ghashghaei (18′) Des fleurs de Julie Rabeyrolles, Léa Rabeau, Loïc Herbaut et Justine Mascarilla (7,30′) Souvenirs d’eau de Victor Laurent, Anaëlle Palmer et Michele Restrepo (6’) Pourquoi de Ricardo Salles de Sa (4,30′) Avant de partir de George Briggs, Ophélie Fontagnol, Louisa Damême et Klara Odstricilova (16′) Affiche créée par Manon Alban

Présentation du passe sanitaire obligatoire

La Mémoire de Bordeaux Métropole et le Master Cinéma – Documentaire et archives organisent un ciné-concert Images d’enfances, à partir de films de familles sur une musique originale de Sunless Pier.

DARWIN,l’Eco-Système de la caserne niel 87 quai des Queyries, 33100 Bordeaux Bordeaux Bastide Niel Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T19:45:00 2021-09-30T22:30:00