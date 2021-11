Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste 65150, Saint-Laurent-de-Neste Ciné – Concert // Haxan Saint-Laurent-de-Neste Saint-Laurent-de-Neste Catégories d’évènement: 65150

Saint-Laurent-de-Neste

Ciné – Concert // Haxan Saint-Laurent-de-Neste, 16 avril 2022, Saint-Laurent-de-Neste.

2022-04-16

Saint-Laurent-de-Neste 65150 “Haxan – La Sorcellerie à travers les âges”

de Benjamin Christensen – Horreur Présenté à la manière d’une conférence, Häxan est un essai filmique sur le sujet de la sorcellerie, de l’antiquité à une période contemporaine du film (1922).

De ses origines les plus primitives à sa représentation classique dans le monde médiéval, la sorcellerie est ici portraiturée avec soin dans un inventaire tant d’illustrations tirées d’ouvrages médiévaux que de reconstitutions filmiques que le réalisateur s’acharne à présenter aussi détaillées que possibles, ne négligeant aucun détail sinistre ou étrange.

Du sabbat des sorcières aux interrogatoires cruels de l’inquisition, les illustrations classiques prennent vie tour à tour dans des visions spectrales inquiétantes usant de tous les effets spéciaux disponibles à l’époque (surimpressions, maquettes, jump cuts, stop motion, maquillages et prothèses) présentant les sorcières comme autant de personnages surréalistes, à des visions plus volontairement “documentaires” prenant volontiers le parti des sorcières comme victimes d’un monde hystérique et pervers.

Le dernier segment s’achève par un parallèle entre la sorcellerie médiévale et les traitements (tant en asile que dans la société) réservés aux femmes souffrants de diverses pathologies mentales à l’époque où le film fut réalisé. +33 5 62 39 30 95 à la Brasserie des pics SAINT-LAURENT-DE-NESTE Saint-Laurent-de-Neste

Lieu Saint-Laurent-de-Neste Adresse à la Brasserie des pics SAINT-LAURENT-DE-NESTE