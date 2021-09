Marignac-Lasclares Salle Noël Miègemolles Haute-Garonne, Marignac-Lasclares Ciné-concert Grass Salle Noël Miègemolles Marignac-Lasclares Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Salle Noël Miègemolles, le samedi 25 septembre à 17:00

Grass est un documentaire muet réalisé en 1925 par 3 journalistes (futurs réalisateurs de “King Kong”). Ils ont accompagné le peuple Bakhtiar dans leur grande migration vers les pâturages de Perse. La traversée mouvementée d’un large fleuve par plus de 5000 personnes et leurs troupeaux, l’ascension spectaculaire des parois verticales de la montagne font de Grass un documentaire mythique. Jean-Marc Parayre s’accompagne de nombreux instruments pour “sonoriser” ce film. Tous publics dès 7 ans entrée gratuite Passe sanitaire obligatoire Attention c’est à 17h

Tous publics dès 7 ans, entrée gratuite, Pass sanitaire obligatoire

Offert par la Médiathèque départementale Salle Noël Miègemolles Marignac-lasclares Marignac-Lasclares Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T17:00:00 2021-09-25T18:30:00

