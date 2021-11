Ciné- Concert Gerry Morlaix, 19 novembre 2021, Morlaix.

Ciné- Concert Gerry MJC 7 place du Dossen Morlaix

2021-11-19 – 2021-11-19 MJC 7 place du Dossen

Morlaix 29600

Un film de Gus VAN SANT / Musique jouée live par Ô LAKE :

l’alchimie parfaite pour un ciné-concert de tout premier ordre.

Une échappée vers les grands espaces du désert californien filmés par Gus Van Sant, au son de la musique composée et jouée live par Ô Lake.

Antinarratif et sublime, Gerry se réinvente avec ce ciné-concert inédit orchestré par Ô Lake. La performance croise avec justesse les univers du cinéaste et du compositeur (pianos cotonneux, cordes soyeuses, electronica organique et expérimentations sonores ambiantes).

Nature magnifiée, absence réifiée… autant de thèmes qui se répondent et s’entremêlent dans une expérience visuelle et musicale où s’abolissent espace et temps.

+33 2 98 88 09 94 http://www.mjcmorlaix.com/

MJC 7 place du Dossen Morlaix

