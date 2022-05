CINÉ-CONCERT : GEORGE MÉLIÈS Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

CINÉ-CONCERT : GEORGE MÉLIÈS Sarrebourg, 8 mai 2022, Sarrebourg.

2022-05-08 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-08 18:00:00 18:00:00

Sarrebourg Moselle Sarrebourg Original ! Un ciné-concert avec la projection de 2 courts-métrages de George Méliès : “Le Royaume des fées” (1903) et “Le Voyage vers l’impossible” (1904), sublimé par la musique d’Etienne Meyer, par l’ensemble des “Traversées baroques”. Représentation tout public. Renseignements/réservation par téléphone. Billetterie sur le site internet. lukes.streit@gmail.com +33 6 37 37 39 07 https://www.rencontres-saint-ulrich.com/ Sarrebourg

