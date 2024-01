Ciné-concert Médiathèque Salle Saint-Pierre Garlin, samedi 27 janvier 2024.

Ciné-concert Médiathèque Salle Saint-Pierre Garlin Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 18:30:00

fin : 2024-01-27

« Les fils musicaux des routes de la Soie » ciné-spectacle du joueur de oud, Ibantuta, présente un spectacle solo unique en son genre, mettant l’Oud au centre de la scène et accompagné d’une toile de fond constituée de vidéoclips enregistrés au cours de cette année d’exploration musicale. Son talent de conteur et de musicien guide son public dans un voyage sensoriel unique, profondément émouvant et inspirant.

Places limitées.

Médiathèque Salle Saint-Pierre 1 Place Henri Sibor

Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine mediatheque.garlin@gmail.com



