Ciné-concert Gabuzomeu Plouguerneau, 17 février 2022, Plouguerneau.

Ciné-concert Gabuzomeu 2022-02-17 – 2022-02-17 Rue du Colombier Espace culturel Armorica

Plouguerneau Finistère

Ce ciné-concert rend hommage au GRM, le Groupe de Recherche Musicale, fleuron de la culture visuelle et musicale française et internationale de 1960 à 1975, associant scénographie loufoque et poétique digne des Shadocks, musique bricolée et inspirée par la musique concrète, et courts-métrages d’animation de Piotr Kamler. Dans la peau d’un Shadock, Gregaldur s’imagine en interprète un peu fou, imprévisible (comme Jacques Rouxel, le réalisateur des Shadocks et originaire de Cherbourg comme Gregaldur, ils sont fous sur cette presqu’île).

Sur scène, une large cage métallique, divers objets en suspension, en mouvement, et même une télévision « araignéléphant ».

