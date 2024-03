Ciné-concert films de Buster Keaton par » Quintet de Pioche » Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin, samedi 25 mai 2024.

Ciné-concert films de Buster Keaton par » Quintet de Pioche » Le Val’Rhonne Moncé-en-Belin Sarthe

Dans le cadre du temps fort « Cirk’en salle ! » Profitez d’une 2ème partie de soirée avec « Quintet de Pioche » en mode Apéro’concert (Gratuit bar et restauration sur place)

Projection, Mise en musique et bruitage en direct

Tout public dès 6 ans

Durée 1h

Tarif unique: 6 €

Après le ciné-concert Apéro’Concert avec le Quintet de Pioche

Informations et réservations 02 43 42 29 48 ou Cliquez ici

La projection débute par une présentation du projet, des musiciens, des instruments et des bruitages utilisés, de la vie de Buster Keaton et de ses déboires avec Hollywood.

Puis, arrive la projection de deux films de Buster Keaton (1920) L’épouvantail habillé de musiques traditionnelles Klezmers et Balkans (20 min) et La maison démontable arrangé par des compositions jazz et classique (22 min). Suivi d’un film d’animation de Walt Disney (1924) La maison hantée mis en musique par des compositions du Quintet de Pioche et de Tigran Hamasyan.

Ces films sont accompagnés en direct avec clarinette, accordéon, guitare, contrebasse, et bruitage fait main.

Et pour finir, éventuellement, un débat avec le public ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 19:00:00

fin : 2024-05-25 20:00:00

Le Val’Rhonne Allée de l’Europe

Moncé-en-Belin 72230 Sarthe Pays de la Loire cscvalrhonne@gmail.com

L’événement Ciné-concert films de Buster Keaton par » Quintet de Pioche » Moncé-en-Belin a été mis à jour le 2024-03-21 par eSPRIT Pays de la Loire