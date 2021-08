Menton L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe) Alpes-Maritimes, Menton Ciné concert Film et Concert L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

L'Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l'Europe), le vendredi 24 septembre à 19:00

Que ce soit pour les bandes annonces, pour donner un fond sonore aux films ou pour accompagner d’une douce mélodie les génériques de fin, la musique fait aujourd’hui partie intégrante du cinéma sous la forme de bandes originales. Vous souhaitez découvrir les plus marquantes ? Yves et Thierry vont nous les faire redécouvrir. Entrée gratuite sur réservation au 04.92.41.76.60

Gratuit, sur inscription, passe sanitaire et masque obligatoire.

Avec Thierry Terranova – guitariste / chanteur et Yves Gasiglia documentaliste, spécialiste du cinéma. L’Odyssée Bibliothèque Municipale (Palais de l’Europe) 8 avenue Boyer 06500 Menton Menton Alpes-Maritimes

2021-09-24T19:00:00 2021-09-24T21:00:00

