Ciné-concert « Fargo » avec le groupe Fragments Saint-Malo

Saint-Malo

Ciné-concert « Fargo » avec le groupe Fragments Saint-Malo, 6 février 2022, Saint-Malo.

2022-02-06

Saint-Malo Ille-et-Vilaine Projection en version originale sous titrée du sixième film des frères Coen « Fargo ». organisé par l’association la Pirate Family.

Fargo a fait l’ouverture du Festival de Cannes 1996. Le film y est présenté en sélection officielle en compétition et Joel Coen reçoit le prix de la mise en scène. Ensuite, le film est à la fois un succès critique et commercial. L’univers polaire du film, aux paysages arides, froids, résonne parfaitement avec la musique du trio nantais Fragments. Mais c’est aussi l’humour noir, décalé et pince sans rire des frères Coen qui a séduit les membres du groupe dans le choix de ce film. Cette dualité rassemble, à elle seule, les sensibilités artistiques de Fragments. Fragments insuffle des textures électroniques et « ambient » mais aussi pop mâtinée de rock, en opposition à l’instrumentation classique (orchestre symphonique) de la bande originale. Le sampling en temps réel, l’interaction avec l’image : autant d’intentions et de parti-pris en association avec l’instrumentarium habituel du groupe (claviers / guitare / batterie). A noter : Film interdit aux – de 12 ans https://www.helloasso.com/associations/la-pirate-family/evenements/cine-concert-fargo-avec-le-groupe-fragments Projection en version originale sous titrée du sixième film des frères Coen « Fargo ». organisé par l’association la Pirate Family.

