Ciné concert « Fantômes »

2022-10-31 – 2022-10-31

Les fantômes qui ont hanté les premiers pas du cinéma sont mis à l’honneur dans ce ciné-concert mêlant acoustique et électronique. Dès 3 ans.

Rendez-vous le lundi 31 Octobre 2022 à 14h30 à l’espace culturel de Thourotte.

Tarifs : 5€ et 3€.

Informations et réservations au 03.44.90.61.26 ou sur mediatheque@thourotte.fr

mediatheque@thourotte.fr +33 3 44 90 61 26

