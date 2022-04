Ciné-Concert : EUGENIO Landivisiau, 8 mai 2022, Landivisiau.

Ciné-Concert : EUGENIO Salle Le Vallon Kérivoal Landivisiau

2022-05-08 – 2022-05-08 Salle Le Vallon Kérivoal

Landivisiau Finistère Landivisiau

Mesdames et messieurs, chers enfants, bienvenue dans l’univers forain de Nefertiti in the Kitchen ! Entrez, entrez et venez découvrir le monde fabuleux du grand dessinateur italien Lorenzo Mattotti !

En compagnie de la divine comédienne et chanteuse Jen Rival et de l’incroyable multi-instrumentiste Nicolas Méheust, laissez-vous guider et venez rencontrer le clown Eugenio dans son adorable petit cirque, un joyeux bastringue, fait de piano jouet, d’accordéon électrique, de boîte à musique et de pédale loop.

Eugenio ? C’est un clown aux tours extraordinaires, qui enchante petits et grands. Mais voilà qu’un jour, il perd mystérieusement son célèbre et irrésistible rire qui faisait jusque-là le bonheur de tous les spectateurs. Ses amis, tous plus loufoques et fantastiques les uns que les autres, vont tour à tour tenter de lui faire retrouver le sourire : Rocco et son rhinocéros, Fabulino le magicien, Méli-Mélo le contorsionniste, les sœurs siamoises Collé-Monté, Motus le ventriloque…

La grande famille du cirque est en piste !

A 14h30 et 17h

Tarif : 10 € / 8 € / 4 €

FORMULE SORS TES PARENTS

Afin de favoriser les sorties familiales, une place adulte est offerte pour l’achat d’une place jeune et d’une place adulte pour les spectacles jeune public.

