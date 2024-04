Ciné-concert et variété Salle Jacques Brel Étrépagny, dimanche 7 avril 2024.

Ciné-concert et variété Salle Jacques Brel Étrépagny Eure

Après-midi ciné-concert et variété proposé par l’Harmonie d’Étrépagny et l’ensemble d’accordéons des Doubles-Cruches.

Bière et crêpes.

Après-midi ciné-concert et variété proposé par l’Harmonie d’Étrépagny et l’ensemble d’accordéons des Doubles-Cruches.

Bière et crêpes. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 15:00:00

fin : 2024-04-07

Salle Jacques Brel 1 rue Jacques Brel

Étrépagny 27150 Eure Normandie

L’événement Ciné-concert et variété Étrépagny a été mis à jour le 2024-03-27 par Vexin Normand Tourisme