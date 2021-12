Ormes Espace des Carrières - École de Musique Municipale d'Ormes Loiret, Ormes Ciné-concert Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes Ormes Catégories d’évènement: Loiret

Ciné-concert

Espace des Carrières – École de Musique Municipale d'Ormes, le jeudi 23 février 2023

Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes, le jeudi 23 février 2023 à 18:30

avec le lever de rideau de la classe de saxophone de l’école de musique d’Ormes

Sur réservation

“Les Trois Âges” avec l’ensemble Saxonium Espace des Carrières – École de Musique Municipale d’Ormes 2 rue Jean-Antoine de Baïf 45140 ORMES Ormes Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T18:30:00 2023-02-23T20:00:00

