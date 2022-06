Ciné-concert en plein-air Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: 46160

Cajarc

Ciné-concert en plein-air Cajarc, 4 août 2022, Cajarc. Ciné-concert en plein-air Centre d’Art Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet Cajarc

2022-08-04 21:30:00 – 2022-08-04 Centre d’Art Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet

Cajarc 46160 Musique improvisée / Moyen et court-métrages

Avec Cinélot, L’association In Extremis et l’École de musique intercommunal du pays de Cajarc contact@magcp.fr +33 5 65 40 78 19 @cinelot

Centre d’Art Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet Cajarc

Catégories d'évènement: 46160, Cajarc

