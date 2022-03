Ciné-concert Émoi&moi Plouër-sur-Rance, 5 mars 2022, Plouër-sur-Rance.

Ciné-concert Émoi&moi Médiathèque Le Champ des Mots 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance

2022-03-05 – 2022-03-05 Médiathèque Le Champ des Mots 7 Rue de la Poste

Plouër-sur-Rance Côtes d’Armor Plouër-sur-Rance

À partir de 3 ans

Émoi & moi, ciné-concert jeune public, est la nouvelle création du duo musical et multi-instrumentiste Pierre-Yves Prothais (Matzik) et de Matthieu Letournel (Sergent Pépère). Nous vous proposons de découvrir le travail de ces deux artistes sur le thème de la différence et de l’image de soi, ou comment la solitude et le regard des autres permettent finalement de s’inventer une autre manière de voir le monde.

Composition captivante, rythmique réinventée, détournement des instruments et des objets façonnent une palette sonore riche en couleurs.

Ce ciné-concert est composé de six courts-métrages d’animation, dans lesquels on peut suivre Le Petit Bonhomme de Poche qui se lie d’amitié avec un vieil aveugle grâce à la musique ; les péripéties extraites des Fables en Délire de La Poule, l’Éléphant et le Serpent ; Anatole qui, fatigué d’être ralenti par la petite casserole qu’il traîne derrière lui, décide de vivre caché, dans La Petite Casserole d’Anatole ; l’histoire d’une petite montagne qui brave les moqueries de ses comparses plus grandes dans Some Thing ; et enfin les aventures d’un jeune mouton singulier dans Lamb, et celles d’un zèbre aux rayures emmêlées dans Zebra.

Sur réservation

diffusion.labelcaravan@gmail.com +33 9 81 36 84 72

À partir de 3 ans

Émoi & moi, ciné-concert jeune public, est la nouvelle création du duo musical et multi-instrumentiste Pierre-Yves Prothais (Matzik) et de Matthieu Letournel (Sergent Pépère). Nous vous proposons de découvrir le travail de ces deux artistes sur le thème de la différence et de l’image de soi, ou comment la solitude et le regard des autres permettent finalement de s’inventer une autre manière de voir le monde.

Composition captivante, rythmique réinventée, détournement des instruments et des objets façonnent une palette sonore riche en couleurs.

Ce ciné-concert est composé de six courts-métrages d’animation, dans lesquels on peut suivre Le Petit Bonhomme de Poche qui se lie d’amitié avec un vieil aveugle grâce à la musique ; les péripéties extraites des Fables en Délire de La Poule, l’Éléphant et le Serpent ; Anatole qui, fatigué d’être ralenti par la petite casserole qu’il traîne derrière lui, décide de vivre caché, dans La Petite Casserole d’Anatole ; l’histoire d’une petite montagne qui brave les moqueries de ses comparses plus grandes dans Some Thing ; et enfin les aventures d’un jeune mouton singulier dans Lamb, et celles d’un zèbre aux rayures emmêlées dans Zebra.

Sur réservation

Médiathèque Le Champ des Mots 7 Rue de la Poste Plouër-sur-Rance

dernière mise à jour : 2022-02-19 par