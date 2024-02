Ciné-concert Elena Kozyr accompagne The Kid Centre Ar Stivell Milizac-Guipronvel, dimanche 31 mars 2024.

Ciné-concert Elena Kozyr accompagne The Kid Centre Ar Stivell Milizac-Guipronvel Finistère

Elena KOZYR, diplômée du conservatoire de Kiev et présidente de l’association Bretagne-Ukraine, accompagnera au piano le film de Charlie CHAPLIN The Kid .

Premier long métrage de Chaplin, cette comédie dramatique produite en 1921 est considérée par les critiques comme un des plus grands films de l’ère du muet.

Les gains générés par ce ciné-concert seront intégralement utilisés par l’association Bretagne-Ukraine pour l’achat et l’acheminement en Ukraine de produits de première nécessité indisponibles là-bas.

L’association, créée en mars 2022, a d’ores et déjà acheminé plus de 100 colis contenant du matériel de premiers secours, des médicaments, vêtements chauds, poêles à pétrole, cartables et fournitures scolaires. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31 16:00:00

fin : 2024-03-31 17:30:00

Centre Ar Stivell 1 place Ar Stivell Milizac

Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne mairie@milizac-guipronvel.bzh

L’événement Ciné-concert Elena Kozyr accompagne The Kid Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2024-02-21 par OT IROISE BRETAGNE