Horaire : 20:30

Gratuit : oui Accès sur présentation du pass sanitaire. Ciné-concert. Easy rider (1969) de Dennis Hopper : Road movie qui raconte le voyage de jeunes motards qui, après avoir vendu une grosse quantité de drogue, quittent Los Angeles et participent au carnaval de La Nouvelle-Orléans.Cannibale (rock) : Un garage tropical, à la fois psychédélique et torride, world, zouk, qui doit autant à Felta Kuti qu’aux Doors et aux Seeds. Dans le cadre de l’Été indien aux Nefs Nefs / Machines de l’Ile adresse1} Île de Nantes Nantes 44200 Île de Nantes 08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr https://www.lesmachines-nantes.fr/wp-content/uploads/2021/09/flyer-ete-indien-2021.pdf

