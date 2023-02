CINE CONCERT E.T L’EXTRATERRESTRE CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM, 1 avril 2023, NANTES.

CINE CONCERT E.T L’EXTRATERRESTRE CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 18:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 26.0 à 38.5 euros.

L’ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE présente ce concert. Film de Steven Spielberg (né en 1946) / Musique de John Williams (né en 1932) �œ E.T. l’extraterrestre (1982) �œ Ernst van Tiel – direction E.T., c’est l’histoire d’une folle amitié entre Elliott, un petit garçon solitaire de 10 ans habitant la banlieue de Los Angeles, et un extraterrestre égaré sur notre planète. Depuis bientôt 40 ans, cette œuvre magnifique et universelle, madeleine de Proust de toute une génération, trouve sa place dans le cœur de chacun. Condensé d’humour et de poésie, ce chef-d’œuvre révéla l’adorable Drew Barrymore au grand public et bien avant la saga Harry Potter, nous plonge dans l’univers d’un monde fantastique. Compositeur de génie, John Williams signe là une de ses plus belles partitions. Oscar–entre autres récompenses–de la meilleure bande originale en 1983, la musique orchestrale associée aux images de ce film culte nous replongeront en enfance. Un ciné-concert exceptionnel qui nous laissera des étoiles plein les yeux et les oreilles! Amadeus Live est une production de Avex Classics International Diffusion du film en version originale sous-titrée en français

CITE DES CONGRES – GRAND AUDITORIUM NANTES 5, rue de Valmy Loire-Atlantique

