Ciné concert d’Uriel Valadeau dans le cadre du Festival Point d’orgues Montpon-Ménestérol, 3 octobre 2021, Montpon-Ménestérol. Ciné concert d’Uriel Valadeau dans le cadre du Festival Point d’orgues 2021-10-03 – 2021-10-03 Vauclaire Chapelle de Vauclaire

Ciné concert d'Uriel Valadeau qui accompagnera le film muet de Buster Keaton : le mécano de la générale pour illustrer l'intrigue. Précédé par le Magnificat de Pachelbel interprété par la Zoom Chorale de Bergerac : 8 €/5€/1€/gratuit – de 18 ans – durée 1h30 : 06 07 99 75 32

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Montpon-Ménestérol Autres Lieu Montpon-Ménestérol Adresse Vauclaire Chapelle de Vauclaire Ville Montpon-Ménestérol lieuville 45.03263#0.18779