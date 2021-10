Ciné-concert du film : La Belle Nervaise Longueil-Annel, 4 décembre 2021, Longueil-Annel.

Pour fêter la Saint-Nicolas, la Cité des Bateliers organise un ciné-concert du film : La Belle Nivernaise (tiré du romain d’Alphonse DAUDET) dans la salle des fêtes de Longueil-Annel avec le Christofer Bjurstrom Ciné Quartet :

Ciné-Concert du samedi 4 décembre 2021 – Salle des Fêtes de Longueil-Annel – 20h30 – Durée 1h20

La Belle Nivernaise, film de Jean Epstein, 1920 – Accompagnement musical par le Bjurstrom CineQuartet

Un enfant abandonné est adopté par le patron d’une péniche qui l’initie au métier de marinier. Quelques années plus tard, il est réclamé par son véritable père qui l’envoie dans un collège. L’enfant ne s’habitue pas à sa nouvelle vie à terre, retournera-t-il au sein de sa famille adoptive ? Des images sublimes avec en permanence, le rythme et la musique des 4 musiciens qui entraîne la péniche et ses mariniers tout au long du fleuve. C’est cette musique de l’eau que Christofer Bjurström a cherché à retrouver, en orientant le travail rythmique vers des couleurs aquatiques, et les trois instruments à vent vers des ensembles en demi-teintes.

Christofer Bjurström Piano, Flûtes

Alain Trevarin Accordéon

François Malet Percussions

Gérard Bouquin Contrebasse

Gratuit sur réservation : 03 44 96 05 55 – dans la salle des Fêtes Marius LECLERCQ 60150 LONGUEIL-ANNEL – Un projet CC2V – soutenu par les fonds européens LEADER.

