Fidèle au Chenal, l'équipe de L'Attirail viendra présenter son nouveau ciné-concert sur "Le Monde perdu" (The Lost World), un film américain de Harry O. Hoyt réalisé en 1925, adapté du livre de Arthur Conan Doyle. "Le Monde perdu" a marqué son époque notamment pour ses effets spéciaux révolutionnaires ! lechenal.melon@gmail.com +33 2 98 89 54 36 http://www.lechenal.fr/

