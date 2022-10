Ciné-concert : Crin blanc Cinématographe (Le), 4 novembre 2022, Nantes.

2022-11-04

Horaire : 20:00 21:00

Gratuit : non 6,50€ tarif plein, 5€ tarif réduit

Le combat de deux amis, un jeune pêcheur et un cheval sauvage de Camargue, à la conquête d’une liberté que les hommes leur refusent. Dans les magnifiques paysages de la Camargue, Albert Lamorisse capte dans toute leur vérité les actes les plus simples de la vie quotidienne pour raconter l’étonnante amitié qui lie un jeune garçon à un beau cheval sauvage. Note d’intention des musiciens : “Crin blanc … Un film qui a marqué notre enfance à tous. Qui n’a pas de souvenir enfoui de ce cheval blanc, fougueux, galopant dans les marais de Camargue sous les yeux émerveillés de Folco, le jeune pêcheur ? Résolument actuel, Crin blanc illustre parfaitement la relation de l’homme à la nature. Dans un monde en pleine mutation, cette œuvre démontre combien il est essentiel de s’employer à conserver les espèces sauvages tant elles sont menacées, combien il est urgent de maintenir nos écosystèmes en équilibre. Délibérément engagé, le projet de ce ciné-concert, comme un cri, a l’ambition d’éveiller les consciences des publics, et surtout des plus jeunes. Afin d’appuyer et illustrer le propos dramaturgique du film, Camille Saglio au chant, guitare, sampler et Matthieu Dufrene à l’accordéon et aux percussions jouent en live des compositions originales, crées spécifiquement pour ce projet.”

Cinématographe (Le) Centre-ville Nantes 44000

