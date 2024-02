Ciné Concert CONTES ET SILOUHETTES Égletons, mercredi 28 février 2024.

A 15h, cinéma l’Esplanade, séance précédée d’une explication d’un ciné concert par les musiciens Thomas Perier et Joris Lucchese. CONTES ET SILHOUETTES est un programme de 4 courts métrages d’animation de Lotte Reiniger adaptés des célèbres contes de Grimm et de Perrault qui s’adresse tout particulièrement au jeune public. Il sera accompagné en direct et en musique par le duo Thomas Perier & Joris Lucchese (Synthé/Batterie) du collectif Pigments Ciné-concerts avec une création originale spécialement adaptée à ce programme. . En partenariat avec CinéPhilae. Tarif 6€ pour tous, dès 3 ans; .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28

Cinéma l’Esplanade

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

L’événement Ciné Concert CONTES ET SILOUHETTES Égletons a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières