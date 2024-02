Ciné Concert Contes et Silhouettes Mairie, Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse, vendredi 23 février 2024.

Ciné Concert Contes et Silhouettes Mairie, Avenue nationale Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Jérôme Masco, compositeur et saxophoniste du collectif Yoshiwara, accompagnera le film « Contes et Silhouettes » en live avec synthétiseurs, saxophone, clarinette et flûte. Une occasion unique de découvrir les films de Lotte Reiniger, pionnière du cinéma d’animation ! Tout public à partir de 4/5 ans.

Jérôme Masco, compositeur et saxophoniste du collectif Yoshiwara, accompagnera le film « Contes et Silhouettes » en live avec synthétiseurs, saxophone, clarinette et flûte. Une occasion unique de découvrir les films de Lotte Reiniger, pionnière du cinéma d’animation ! Tout public à partir de 4/5 ans. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 11:00:00

fin : 2024-02-23

Mairie, Avenue nationale Cinéma Grand Ecran

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine cinetyr@orange.fr

L’événement Ciné Concert Contes et Silhouettes Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2024-02-16 par OTI LAS