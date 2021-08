Marseille Cinéma les Variétés Bouches-du-Rhône, Marseille Ciné-concert compositions originales autour de trois courts-métrages contemporains et de FIÈVRE de Louis Delluc Cinéma les Variétés Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Ciné-concert compositions originales autour de trois courts-métrages contemporains et de FIÈVRE de Louis Delluc Cinéma les Variétés, 3 septembre 2021, Marseille. Ciné-concert compositions originales autour de trois courts-métrages contemporains et de FIÈVRE de Louis Delluc

Cinéma les Variétés, le vendredi 3 septembre à 20:00

Ciné-concert proposé par la classe de composition pour l’image du Conservatoire de Marseille. Vendredi 3 septembre à 20h Ciné-concert compositions originales autour de trois courts-métrages contemporains et de FIÈVRE de Louis Delluc. Les courts-métrages LABYRINTHE d’Aurélien Charpy, musique de Gérard Ninauve UN APRÈS-MIDI D’AUTOMNE d’Alain Bœuf, musique d’Ophélie Dorgans LA CAMIONNETTE d’Alain Bœuf, musique d’Ophélie Dorgans FIÈVRE France / 1921 / 44:37 D’après la nouvelle Tulip’s Bar de Louis Delluc. Avec Ève Francis, Edmond van Daële, Gaston Modot, Elena Sagrary. Dans un cabaret populaire du Vieux-Port de Marseille, le patron Topinelli et sa femme Sarah voient arriver une troupe de matelots de retour d’Orient. Parmi eux, Militis, l’ancien amant de Sarah, est flanqué d’une femme épousée là-bas. Les filles de joie accourent, l’alcool coule à flot et la fièvre monte. La classe de Composition pour l’image du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille (professeur Pierre-Adrien Charpy) propose une immersion dans le monde de la composition pour l’image animée (qu’elle soit narrative ou expérimentale, fictionnelle ou documentaire), l’image inanimée (photographie, peinture, installation…) ou le spectacle vivant (théâtre, danse, ciné-concert…). Le travail se fait en collaboration avec d’autres structures d’enseignement spécialisées dans l’image. Pendant l’année scolaire 2020/2021 un groupe de seize étudiants a travaillé sur trois courts-métrages contemporains ainsi que sur le film Fièvre de Louis Delluc, tourné et 1921 à Marseille (pour les extérieurs). La musique de ce ciné-concert est entièrement composée et interprétée par des étudiants de la classe. Compositeurs : Mila Bellier, Louise Balalas-Pitous, Defne Signoret, Ophélie Dorgans, Adrien Sassier, Timo Jolivet, Romain Gourko, Mehdi Telhaoui, Pierre Fasentieux, Gérard Ninauve, Jean-Christophe Gairard. Assistants : Kimberley Ratiarison, Fatou Fall, Jean-François Dumeste et Arsène Manoian. Interprètes : Jean-Christophe Gairard – violon, Defne Signoret – saxophone, Camille Mingam – guitare, Louise Balalas-Pitous – clavier, Manu Falla – Contrebasse, Gérard Ninauve & Ophélie Dorgans – électroacoustique, Quentin Verdet – direction Tarif unique : 10€

10€

♫♫♫ Cinéma les Variétés 37 rue Vincent Scotto, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T20:00:00 2021-09-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Cinéma les Variétés Adresse 37 rue Vincent Scotto, 13001 Marseille Ville Marseille lieuville Cinéma les Variétés Marseille