En lien avec “Ciné-Mémoire, sa programmation répertoire du 7e Art, le cinéma les 400 coups propose de découvrir le film LE TRAIN MONGOL de Ilda Trauberg (URSS – 1929) en ciné-concert. Le film est accompagné en direct par le collectif Yoshiwara composé de Aude Fortict (harpes), Arnaud Millan (guitare baryton, ondes Marthenot) & Jérôme Masco (saxophone, clarinette). Coproduction Hello Buddy! / Les Montreurs d’Images (Agen, 47) Avec le soutien du Contrat de filière Musiques Actuelles en Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence pour le Développement du Cinéma en Régions, et en partenariat avec CINA

Tarifs : Plein 7.90€ / Réduit 6.90€ et 5.90€ / Spécial 5.50€ / Adhérent 4.90€ / Jeunesse 4.30€

