CHILI 1973 : ROCK AROUND THE STADIUM

CIE SKBL / DOCU-CONCERT / 60 MIN / A PARTIR DE 15 ANS Quand le Foot et la Musique deviennent des instruments du pouvoir.

Comment une culture populaire devient-elle une culture de la domination ? Chili – 11 septembre 1973 : Pinochet prend le pouvoir par les armes. Le lendemain, le stade de football de Santiago, l’Estadio Nacional, devient un camp de concentration : 12 000 personnes y seront internées. Pour couvrir les cris des détenus, Pinochet fait diffuser de la musique dans les haut-parleurs du stade : pas de marches militaires, mais les Rolling Stones… DARK STAR, L’ETOILE NOIRE

PAR ONE MPC & SHAKE THE DISEASE / CINÉ-CONCERT / 40 MIN Premier film fauché de John Carpenter et Dan O’Bannon sorti en 1974, DARK STAR retrace les aventures du lieutenant Doolitle, du sergent Pinback et des astronautes Boiler et Talby à bord du vaisseau éclaireur Dark Star. Leur mission : sillonner la galaxie pour repérer les planètes qui représenteraient un danger pour les futures colonisations terriennes. Vingt ans d’ennui intersidéral pour les quatre hommes, jusqu’au jour où le vaisseau se retrouve pris dans un tourbillon électromagnétique, ce qui a pour effet de dérégler la bombe n°20 qui va bientôt mettre en danger la survie de l’équipage… Ce ciné-concert se déploie entre groove funk, krautroc et plages électroniques hypnotiques et contemplatives. +33 3 29 84 43 47 http://www.contrecourantmjc.fr/ © Hugues Reinert

