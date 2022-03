Ciné concert : Charlot s’amuse au Louxor Cinéma le Louxor, 13 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 13 mars 2022

de 11h00 à 12h00

payant

le Louxor vous propose « Charlot s’amuse » en ciné-concert, avec Axel Nouveau au piano, dimanche 13 mars à 11h

Charlot s’amuse de Charles Chaplin

USA | 1915 – 1917 | 1H12 | DÈS 6 ANS

Le vagabond le plus célèbre de l’histoire du cinéma mène la belle vie dans ce programme inédit de trois courts métrages réunissant Charlot au music-hall, Charlot et le comte et Charlot fait une cure (1915-1917). Un concentré du génie burlesque de Chaplin.

« Charlot s’amuse et nous avec lui ! Ce programme se compose de trois courts métrages réalisés il y a plus de 100 ans, néanmoins ils ont gardé une fraîcheur et une modernité qui enchanteront les adultes comme les plus jeunes. Les courts ont été réalisés par Charlie Chaplin entre 1915 et 1917. (…) Facétieux, Charlot/Chaplin dynamite les règles de bon usage de la société pour mieux s’en moquer et nous rappeler combien la joie de vivre l’emporte sur les mesquineries et des esprits sérieux trop rigides. Charlot s’amuse pour notre plus grand plaisir ! »

Cinéma le Louxor 170, boulevard Magenta Paris 75010

