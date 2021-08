Ciné concert Chaplin – ONPL Théâtre de Thalie, 24 mars 2022, Montaigu-Vendée.

Ciné concert Chaplin – ONPL

Théâtre de Thalie, le jeudi 24 mars 2022 à 20:30

**Musique** Durée : 1h Bouleversant dans The Kid, révolté dans Le Dictateur, dénonçant l’inhumanité du travail à la chaine dans Les Temps modernes… Présente-t-on encore Charlie Chaplin ? S’il est une figure qui a su réconcilier toutes les générations, s’il est un acteur dont les déboires et les espérances parlent encore aux plus jeunes, c’est bien celle du réalisateur américain. L’ONPL lui rend hommage au cours d’un ciné-concert qui permet de redécouvrir la faconde et l’humour des années 1930, tout en leur donnant un nouvel élan musical. De célèbres courts-métrages de Charlie Chaplin composent cette soirée ciné-concert avec trois incursions dans le monde magique de Charlot : Charlot l’aventurier, Charlot pompier et Charlot patine. Une séance remplie de rire, ou l’émotion et le plaisir sonore sont au rendez-vous dans une alchimie savamment dosée. _Direction : Jean Deroyer_ _Musique : Cyrille Aufort_ _Avec 40 musiciens de l’Orchestre National_ _des Pays de la Loire_ **Accès** [**billetterie**](https://billetterie.terresdemontaigu.fr/)

Normal : 17 € Réduit : 13 € Abonné adulte : 14 € Abonné jeune : 13 € Tarif – de 16 ans : 6 €

Théâtre de Thalie Cours Michel Ragon, 85600 Montaigu-Vendée Montaigu-Vendée Montaigu Vendée



