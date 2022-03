Ciné-Concert Chaplin Méliès Plounéour-Brignogan-plages, 5 mars 2022, Plounéour-Brignogan-plages.

Ciné-Concert Chaplin Méliès rue de l’Eglise Salle Kastell Mor Plounéour-Brignogan-plages

2022-03-05 – 2022-03-05 rue de l’Eglise Salle Kastell Mor

Plounéour-Brignogan-plages Finistère Plounéour-Brignogan-plages

La Compagnie Sumak vous propose un voyage dans le temps, un temps où le cinéma se partageait, se vivait ensemble et en direct.

Pour cela, nous avons choisi deux maîtres du cinéma muet: Charlie Chaplin et Georges Méliès.

Samir Dib a composé une partition originale et c’est au piano qu’il accompagnera ces court -métrages.

Venez redécouvrir ces pionniers du cinéma, en famille.

La Compagnie Sumak vous propose un voyage dans le temps, un temps où le cinéma se partageait, se vivait ensemble et en direct.

Pour cela, nous avons choisi deux maîtres du cinéma muet: Charlie Chaplin et Georges Méliès.

Samir Dib a composé une partition originale et c’est au piano qu’il accompagnera ces court -métrages.

Venez redécouvrir ces pionniers du cinéma, en famille.

rue de l’Eglise Salle Kastell Mor Plounéour-Brignogan-plages

dernière mise à jour : 2022-03-01 par