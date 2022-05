CINÉ-CONCERT – C’EST FANTASTIQUE Parthenay, 29 mai 2022, Parthenay.

CINÉ-CONCERT – C’EST FANTASTIQUE CINÉMA LE FOYER 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay

2022-05-29 18:00:00

Parthenay Deux-Sèvres

6 EUR CINÉ-CONCERT exceptionnel par le Trio YOSHIWARA du Collectif Hello Buddy.

3 court-métrages, 3 réalisateurs, pour 1 immersion FANTASTIQUE ! Découvrez 3 courts-métrages français oniriques et fantastiques, qui vous propulsent dans un voyage foisonnant d’imagination et de technique : Voyage à travers l’impossible de Georges Méliès (1904), La Petite marchande d’allumettes de Jean Renoir et Jean Tedesco (1927) et La Première nuit de Georges Franju (1958).

L’accompagnement musical : une voix et des machines qui s’entremêlent, posées sur une contrebasse ronde et puissante et une batterie qui vient accompagner sobrement cette matière sonore. Les musiciens ont fait le choix d’une esthétique très pop et électro qui crée parfois une opposition avec l’image et donne un nouveau relief à l’œuvre.

+33 5 49 64 05 30

CINEMA LE FOYER

CINÉMA LE FOYER 1 Rue Denfert-Rochereau Parthenay

