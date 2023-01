Ciné-concert : C’est fantastique ! Aubigny-sur-Nère Aubigny-sur-Nère Catégories d’Évènement: Aubigny-sur-Nère

Cher – Voyage à travers l’impossible, de Georges Méliès – France – 1904 – 20mn – muet – La petite marchande d’allumettes, de Jean Renoir et Jean Tedesco – France – 1927 – 39mn – muet – d’après le conte éponyme d’Hans Christian Andersen – La première nuit, de Georges Franju – France – 1958 – 20mn – sonore Ciné-concert est proposé dans le cadre de la programmation ciné culte, en lien avec l’Association des Cinémas du Centre. Trois films accompagnés à la guitare sont au programme de cette soirée. Saison culturelle 2023

